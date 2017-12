FW-EN: Wetter - Ausgelöster Heimrauchmelder in Grundschöttel

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löschgruppe Grundschöttel wurde am Heiligabend um 16:53 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Grundschötteler Straße alarmiert. Vor Ort konnten die ersten Kräfte allerdings schnell Entwarnung geben. An einem abgestellten Pkw hatte die Alarmanlage ausgelöst und Anwohner waren darauf aufmerksam geworden. Nachdem der Halter an der Einsatzstelle eingetroffen war, konnten die ausgerückten 12 Einsatzkräfte den Einsatz nach guten zwanzig Minuten für beendet erklären.

