Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg fährt zu zwei Einsätzen

Gevelsberg (ots)

Am Freitag musste die Feuerwehr zu zwei Einsätzen fahren. Zuerst rückten die Einsatzkräfte zu einer Ölspur im Bereich des Rathausplatzes aus. Die Ölspur wurde dann mit Ölbindemittel abgestreut. Später musste dann von der Feuerwehr in der Straße Auf dem Hövel ein Gefahrenbaum, welcher zu stürzen drohte, abgetragen werden, so das er keine Gefahr mehr darstellte.

