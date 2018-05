FW-EN: Überörtlicher ABC-Messeinsatz in Olpe für die Feuerwehr Gevelsberg

1 weiterer Medieninhalt

Gevelsberg (ots) - Am heutigen Freitag, den 04.05.2018 wurde die ABC-Erkundereinheit um 07:50 zu einem überörtlichen Messeinsatz nach Olpe alarmiert. Dort war es zu einem Großbrand in einem Entsorgungsbetrieb gekommen. Zur Messung der Schadstoffe in der Luft wurde das Messkonzept der Bezirksregierung Arnsberg ausgelöst. Dabei fahren mehrere ABC-Erkundereinheiten - gesteuert von einer übergeordneten Stelle - vorgegebene Messpunkte / -routen ab. Die Gevelsberger Einheit war mit vier Kräften und dem ABC-Erkunderfahrzeug vor Ort. Nach rund 5 1/2 Stunden Einsatz und gut 200km mehr auf dem Tacho war der Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehrkräfte beendet.

