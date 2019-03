FW-EN: ABC-Einsatz in der Ruhrstr.

Feuerwehr Schwelm

Am Freitagabend um 18:34 Uhr wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort ABC-Groß zu einer Spedition in die Prinzenstr. alarmiert. Dort sollte Gefahrgut in einer größeren Menge aus einem LKW austreten. Aufgrund der Meldung wurden von der Leitstelle gemäß eines vorgeplanten Konzeptes der Feuerwehren im Ennepe-Ruhr-Kreis Spezialeinheiten für den Einsatz mit gefährlichen Stoffen aus den umliegenden Städten mit alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte folgende Lage fest: Auf einem Sattleauflieger, der mit 16 so genannten IBC-Containern beladen war, war ein Container mit einem Fassungsvermögen von etwa 1.100 l beschädigt. Der Sattelschlepper wurde auf dem Firmengelände entladen und der defekte Container auf ein spezielles Auffanggefäss gestellt. Die anderen Behälter wurden auf Folien zwischengelagert und kontrolliert, waren aber unbeschädigt. Bei dem ausgetretenen Stoff handelte es sich glücklicherweise nicht um Gefahrgut, so dass der wasserlösliche Stoff mit dem beginnenden Regen "weggespült" wurde. In einem Bereich wurde die verschmutzte Fahrbahn von der Feuerwehr mit Wasser gereinigt. Während des Einsatzes war die Ruhrstr. gesperrt. Überörtlich wurde eine Fachberaterin Chemie der Feuerwehr Gevelsberg zur Lagebeurteilung tätig, die restlichen überörtlich eingesetzten Kräften wurden an der Einsatzstelle nicht benötigt und konnten schnell wieder einrücken.

Vor Ort waren Einsatzkräfte aller Löschzüge der Feuerwehr Schwelm sowie überörtliche Einheiten aus Gevelsberg und Sprockhövel. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte aller Löschzüge, der Einsatzführungsdienst sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 21:15 Uhr beendet.

