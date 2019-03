Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Dritter Brandmeldealarm - Auslösung in der Wilhelmstraße

Schwelm (ots)

Am Montagmorgen (06.03.2019) um 10:18 Uhr wurde die Feuerwehr Schwelm zum dritten Mal an diesem Tag zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Dieses Mal hatte die Anlage eines Gebäudekomplexes an der Wilhelmstraße ausgelöst.

Nach einer kurzen Erkundung konnten auch hier Arbeiten vor Ort als Ursache für die Auslösung ermittelt werden. Auch hier war es glücklicherweise nicht zu einem Feuer gekommen. Die Einsatzstelle wurde an einen Verantwortlichen übergeben, nachdem die Brandmeldeanlage zurückgestellt wurde.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 11 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Tagesmelderschleife sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war gegen 11:00 Uhr beendet.

