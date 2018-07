FW-EN: Mehrere Einsätze am Wochenende

Schwelm (ots) - Am Samstagmorgen (07.07.2018) um 11:02 Uhr wurde die Feuerwehr in die Schwelmestr. alarmiert. Dort hatte in einem Mehrfamilienwohnhaus in einer Wohnung im 1. OG ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr kontrollierte die Wohnung, konnte aber weder Feuer noch Rauch ausmachen, so dass die Einsatzstelle an die Polizei übergeben und der Einsatz beendet wurde. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 12 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte des Löschzuges Stadt, der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war nach etwa 45 Minuten beendet.

Um 13:26 Uhr rückte die hauptamtliche Wachbesatzung mit einem Kleineinsatzfahrzeug und 2 Einsatzkräften zur Theodor-Heuss-Str. aus. Dort versorgten die Einsatzkräfte einen gestürzten Radfahrer bis zum Eintreffen von Rettungswagen und Notarzt, da diese überörtlich anrücken mussten.

Um 14:20 Uhr wurde die Feuerwehr zur Autobahn A1 alarmiert, dort sollte es zu einem Unfall mit verletzten Personen gekommen sein. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass sich die Einsatzstelle zwischen den Anschlussstellen Volmarstein und Hagen-West in Fahrtrichtung Bremen im Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr Hagen befand, die auch schon mit Einsatzkräften vor Ort war. So konnten die Schwelmer Kräfte, die mit 5 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften eingesetzt waren, den Einsatz abbrechen. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Linderhausen sowie die hauptamtliche Wachbesatzung. Der Einsatz war nach etwa 30 Minuten beendet.

Um 21:53 Uhr wurde die hauptamtliche Wachbesatzung zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Brunnenstr. alarmiert. Vor Ort wurde ein Patient gemeinsam mit dem Rettungsdienst versorgt und dann zum Rettungswagen gebracht. Die Feuerwehr war mit 2 Einsatzkräften und einem Kleineinsatzfahrzeug vor Ort.

Am Sonntagmorgen (08.07.2018) um 08:44 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Seniorenwohnheim am Ochsenkamp alarmiert. Dort hatte die automatische Brandmeldeanlage Feueralarm ausgelöst. Die Einsatzkräfte kontrollierten den Bereich, konnten aber weder Feuer noch Rauch ausmachen. Vermutlich erfolgte die Auslösung in Folge eines technischen Defektes. Der Einsatz konnte schnell beendet und die Einsatzstelle an vor Ort befindliches Personal des Betreibers übergeben werden. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 6 Fahrzeugen vor Ort. Eingesetzt waren ehrenamtliche Einsatzkräfte der Löschzüge Stadt und Winterberg sowie der Einsatzführungsdienst und die hauptamtliche Wachbesatzung. Einsatzende war nach etwa 30 Minuten.

