Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Betriebsmittelspur

Ennepetal (ots)

Am 26.02.2019 um 18:24 Uhr rückte von der Feuer- und Rettungswache Ennepetal das Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Rüggebergerstraße aus; dort war der Feuerwehr von Anwohnern eine Ölspur gemeldet worden. Nach entsprechenden Erkundungsmaßnahmen stellte sich diese Fahrbahnverunreinigung als Kühlmittelspur heraus, so dass sich die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr auf das aufstellen von Ölwarnschildern beschränkte. Mit Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei wurde der Einsatz der 4 Feuerwehrbeamten um 19:18 Uhr beendet.

