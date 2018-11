FW-EN: Verkehrsunfall - PKW hat sich überschlagen

Ennepetal (ots) - Am Freitag, den 16.11.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 06:58 Uhr in die Sevringhauser Straße gerufen. Dort war aufgrund erheblicher Straßenglätte ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Eine Person musste rettungsdienstlich versorgt -und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug, klemmte eine Batterie ab und stellte den Brandschutz an der Einsatzstelle sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte der Einsatz um 07:45 Uhr beendet werden.

