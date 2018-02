FW-EN: Mehrere Einsätze in Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Montag, den 26.02.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Einsätzen im Stadtgebiet alarmiert. Um 07:42 Uhr fuhr der Gerätewagen Gefahrgut mit zwei Einsatzkräften zu einer Ölspur zur Breckerfelderstraße. Die Ölspur zog sich durch das ganze Stadtgebiet bis Hagen, wo die Hagener Wehr den weiteren Einsatz übernahm. Dieser Einsatz endete um 10:40 Uhr. Am Nachmittag um 17:18 Uhr fuhr das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einer Tragehilfe in die Loher Straße. Der Einsatz endete für die Feuerwehr um 17:46 Uhr. Eine First Responder Alarmierung In den Beuken erfolgte um 20:33 Uhr. Die Feuerwehr fuhr mit einem Hilfleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften zur Versorgung des Patienten zur Einsatzstelle, bis der Patient dem Rettungsdienstpersonal übergeben werden konnte. Um 21:08 Uhr war der Einsatz beendet. Um 22:25 Uhr, fuhr die Feuerwehr Ennepetal mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften zu einem Verkehrsunfall in die Hagener Straße. Die Einsatzstelle wurde abgesichert, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und die Batterien der verunfallten Fahrzeuge abgeklemmt. Der Einsatz endete um 23:08 Uhr.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell