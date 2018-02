FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots) - Am Sonntag, den 25.02.2018 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 17:20 Uhr in die Südstraße gerufen. In einer dortigen Flüchtlingsunterkunft hatte ein Rauchmelder ausgelöst. Die Erkundung ergab, das Kochdünste die Ursache waren. Der Einsatz endete um 17:30 Uhr.

