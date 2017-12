FW-EN: Ölpur, Tier in Notlage

Ennepetal (ots) - Am Samstag, den 23.12.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:12 Uhr zu einer Ölspur in die Wilhelmshöher Straße Kreuzungsbereich Leibnizstraße alarmiert. Ein ca. 5 qm Ölfleck wurde von den Einsatzkräften beseitigt. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 10:38 Uhr. Um 11:34 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer verletzten Taube in die Voerder Straße alarmiert. Die Taube wurde von den Einsatzkräften eingefangen. An der Feuerwache wurde der Faden, der sich um die Füße gewickelt hatte entfernt und die Taube wurde frei gelassen. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 12:14 Uhr

