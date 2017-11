FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots) - Am 16.11.2017 um 23:02 Uhr rückte der hauptberufliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal mit Hilfeleistungslöschfahrzeug, Drehleiter und Rettungswagen zu einem Wohnhaus an der Südstraße aus, wo ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Auch nach intensiver Erkundung im Objekt konnte der Rauchmelder sowie dessen Auslösegrund nicht gefunden werden, so daß nach Übergabe der Einsatzstelle an die Polizei die 7 Feuerwehrbeamten den Einsatz um 23:16 Uhr beendeten. Die gleichzeitig mitalarmierten Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Ennepetal, Löschzug 1 Milspe/Altenvoerde, brauchten nicht ausrücken.

