FW-EN: Brandereignis Loherstrasse

Ennepetal (ots) - Zu einem Brandereignis in der Loherstraße wurde die Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch, 15.11.2017, um 13:12 Uhr alarmiert. Im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses kam es am frühen Nachmittag zu einem Brandereignis. Es wurden mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Menschenrettung eingesetzt. Zur Zeit des Einsatzes befanden sich die meisten Bewohner in ihren Wohnungen, diese konnten nach Belüftung und Brandbekämpfung über den Treppenraum sowie über die Drehleiter gerettet werden. Die betroffenen Personen wurden an der Patientensammelstelle durch den Rettungsdienst gesichtet. Aufgrund der hohen Anzahl der Betroffenen wurde eine Betreuungskomponente des DRK angefordert. Insgesamt war die komplette Feuerwehr Ennepetal, sowie das THW eingesetzt. Während des Einsatzes war die Loherstraße im oberen Bereich voll gesperrt. Der Einsatz war für die Feuerwehr Ennepetal gegen 19:50 Uhr beendet.

