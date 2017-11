FW-EN: Ölspur, Verkehrsunfall

Ennepetal (ots) - Am Dienstag, den 14.11.2017 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 15:47 Uhr zu einer Ölspur in die Waldstraße alarmiert. Ein Ölfleck wurde beseitigt. Die Feuerwehr war mit einem Gerätewagen Gefahrgut und zwei Einsatzkräften vor Ort. Der Einsatz endete um 16:40 Uhr. Um 15:57 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer umgefahrenen Ampelanlage in die Kölner Straße alarmiert. Die Reste der Ampelanlage wurden demontiert , die Stromzufuhr wurde abgeklemmt und gesichert. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug , einem Gerätewagen Gefahrgut, einem Gerätewagen Logistik und sieben Einsatzkräften vor Ort . Der Einsatz endete um 16:19 Uhr.

