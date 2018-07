FW-EN: Großübung der Jugendfeuerwehren des Ennepe-Ruhr-Kreises in Wetter (Ruhr)

Schwelm (ots) - Am morgigen Samstag findet am ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Demag an der Grundschötteler Straße eine großangelegte Einsatzübung aller Jugendfeuerwehren des Ennepe-Ruhr-Kreises statt. Mehr als 300 Nachwuchsbrandschützer werden hierzu erwartet.

In diesem Jahr ist die Jugendfeuerwehr Wetter (Ruhr) der Ausrichter. In monatelanger Vorarbeit wurde durch einen kleinen Arbeitskreis die Übung geplant, um den Teilnehmern im Alter von 10 bis 17 Jahren ein möglichst breites Spektrum an Übungsszenarien zu bieten. Insgesamt wird es ca. 18 unterschiedliche Einsatzübungen geben. Der Beginn der Übungen wird gegen 09:00 Uhr erfolgen. Nach einem gemeinsamen Mittagessen an der Feuer- und Rettungswache im Schöntal, wo auch das ein oder andere Grußwort gesprochen wird, wird der Tag gegen 13:00 Uhr enden.

Für alle Medienvertreter steht ein Ansprechpartner, gekennzeichnet durch eine grüne Weste, am Einsatzleitwagen der Feuerwehr Wetter (Ruhr) bereit. Parkmöglichkeiten für Gäste und Besucher befinden sich auf dem Gelände, oberhalb des Verwaltungsgebäudes.

Eine ausführliche Berichterstattung erfolgt im Nachgang zur Übung.

Rückfragen bitte an:



Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e. V.

stv. Feuerwehr Kreispressesprecher

Jens Herkströter

Telefon: 0171/2636035

E-Mail: herkstroeter@feuerwehr-en.de

http://www.feuerwehr-en.de/

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Ennepe-Ruhr e. V., übermittelt durch news aktuell