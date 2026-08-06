Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicher zur Schule!

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Am 13.08.2026 enden in Niedersachsen die Sommerferien. In wenigen Tagen werden in Wilhelmshaven zahlreiche Kinder eingeschult. Ab dem 17.08.2026 sind viele Erstklässler erstmals eigenständig auf dem Schulweg unterwegs.

Gerade Schulanfänger gehören zu den besonders schutzbedürftigen Verkehrsteilnehmern. Für sie stellt der Straßenverkehr eine große Herausforderung dar. Kinder können Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht zuverlässig einschätzen, nehmen Geräusche oft nicht richtig wahr und verfügen aufgrund ihrer Körpergröße über ein eingeschränktes Sichtfeld. Gleichzeitig werden sie von anderen Verkehrsteilnehmern leichter übersehen.

Die Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere in der Nähe von Schulen und auf Schulwegen besonders aufmerksam und rücksichtsvoll zu fahren. Angepasste Geschwindigkeit, erhöhte Bremsbereitschaft und besondere Vorsicht können dazu beitragen, Unfälle zu verhindern.

Auch Eltern können einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit ihrer Kinder leisten. Die Polizei empfiehlt:

* Üben Sie bereits vor der Einschulung gemeinsam mit Ihrem Kind den verkehrssichersten Schulweg. Ein etwas längerer Weg über Fußgängerüberwege oder Ampeln ist oft die sicherere Wahl. * Begleiten Sie Ihr Kind in den ersten Schulwochen oder organisieren Sie gemeinsam mit anderen Familien einen sogenannten "Walking Bus", bei dem mehrere Kinder gemeinsam den Schulweg zurücklegen. * Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind rechtzeitig losgeht. Zeitdruck führt häufig zu Unaufmerksamkeit. * Üben Sie gemeinsam das Verhalten an unübersichtlichen Straßen, Kreuzungen und Einmündungen. * Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, verwenden Sie geeignete Kinderrückhaltesysteme und lassen Sie Ihr Kind ausschließlich zur Gehwegseite aussteigen. Achten Sie dabei besonders auf Radfahrer sowie auf bestehende Halt- und Parkverbote. * Parken Sie nur an zulässigen Stellen. Insbesondere das Halten in zweiter Reihe führt vor Schulen regelmäßig zu gefährlichen Situationen. Lassen Sie Ihr Kind die letzten Meter möglichst zu Fuß gehen. * Üben Sie bei Bedarf die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Dazu gehören das sichere Warten an der Haltestelle, das Ein- und Aussteigen sowie das sichere Überqueren der Fahrbahn ausschließlich an Ampeln oder Fußgängerüberwegen. * Kinder sollten erst nach der Radfahrausbildung in der vierten Klasse ohne Begleitung mit dem Fahrrad zur Schule fahren. * Statten Sie Ihr Kind insbesondere in der dunkleren Jahreszeit mit reflektierender Kleidung oder Warnwesten sowie reflektierenden Elementen am Schulranzen aus.

Die Polizei Wilhelmshaven/Friesland wünscht allen Schulanfängerinnen und Schulanfängern einen guten und vor allem sicheren Start in das neue Schuljahr.

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