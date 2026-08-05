Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen in Jever

Jever (ots)

Am 04.08.2026, gegen 12:45 Uhr, kam es in Jever zu einem Auffahrunfall in dessen Folge zwei beteiligte Personen verletzt wurden.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Pkw die Rahrdumer Straße in Jever. In dem Fahrzeug befand sich zudem eine 16-Jährige Beifahrerin.

Die 18-Jährige verringerte ihre Geschwindigkeit, um auf eine Grundstückszufahrt abzubiegen.

Dies erkannte ein nachfolgender 32-jähriger Pkw-Fahrer zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf.

Die beiden jungen Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Beide beteiligte Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

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