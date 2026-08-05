Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, den 04.08.2026, gegen 17:30 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm eine 15-jährige Jugendliche künstliche Fingernägel sowie Kondome aus den Verkaufsverpackungen. Die Verpackungen legte sie in ein anderes Regal, während sie die Waren einsteckte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich, ohne die Artikel zu bezahlen. Die Polizei leitete gegen die Jugendliche ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls ein.

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