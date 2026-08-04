PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Gaststätte in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, gegen 22:17 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Ulmenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ein alkoholisierter 29-jähriger Mann durch sein Verhalten in der Gaststätte auf. Als ein 60-jähriger Mann versuchte, den Störer aus den Räumlichkeiten zu begleiten, versetzte ihm der 29-Jährige unvermittelt einen Kopfstoß. Durch den Angriff wurde die Brille des 60-Jährigen beschädigt. Zudem erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 07:26

    POL-WHV: Erneuter Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Polizei sucht Zeugen und warnt

    Wilhelmshaven (ots) - Der Polizei wurde ein weiterer Trickdiebstahl durch falsche Handwerker angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte am 29.07.2026 gegen 14:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnung einer 89-jährigen Frau im Europaring und gab sich als Mitarbeiter der GEW aus. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Dort lenkte ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 07:16

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 29.07.26, zwischen 10.40 Uhr und 12.40 Uhr, kam es in der Straße Südstrand, Höhe Haus Nr. 120, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein weißer Mazda vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, sich unter ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 20:50

    POL-WHV: Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg bei Bockhorn erfolgreich entschärft

    Bockhorn (ots) - Am Montag, den 03.08.2026, wurde gegen 11:37 Uhr bei Erdarbeiten im Bereich eines Windparks zwischen Blauhand und Ellenserdammersiel ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) stellte fest, dass das Objekt zunächst freigelegt werden musste, um das weitere Vorgehen beurteilen zu können. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren