Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in Gaststätte in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 03.08.2026, gegen 22:17 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Ulmenstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel ein alkoholisierter 29-jähriger Mann durch sein Verhalten in der Gaststätte auf. Als ein 60-jähriger Mann versuchte, den Störer aus den Räumlichkeiten zu begleiten, versetzte ihm der 29-Jährige unvermittelt einen Kopfstoß. Durch den Angriff wurde die Brille des 60-Jährigen beschädigt. Zudem erlitt der Mann leichte Verletzungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

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