Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Erneuter Trickdiebstahl durch falsche Handwerker - Polizei sucht Zeugen und warnt

Wilhelmshaven (ots)

Der Polizei wurde ein weiterer Trickdiebstahl durch falsche Handwerker angezeigt. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte am 29.07.2026 gegen 14:30 Uhr ein bislang unbekannter Mann an der Wohnung einer 89-jährigen Frau im Europaring und gab sich als Mitarbeiter der GEW aus. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich Zutritt zur Wohnung. Dort lenkte der Mann die Seniorin im Badezimmer ab. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzte ein mutmaßlich zweiter Täter die Situation, um unbemerkt die Wohnung zu betreten und Bargeld sowie Schmuck zu entwenden. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die am 29.07.2026 gegen 14:30 Uhr im Bereich des Eurorings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421 942-0 bei der Polizei Wilhelmshaven zu melden. Polizei gibt Präventionshinweise Der aktuelle Fall zeigt erneut, wie skrupellos Täter das Vertrauen insbesondere älterer Menschen ausnutzen. Die Polizei rät daher: - Lassen Sie unbekannte Personen nicht ungeprüft in Ihre Wohnung. - Verlangen Sie einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen sorgfältig. - Rufen Sie im Zweifel selbst beim angeblichen Versorgungsunternehmen an - nutzen Sie dabei ausschließlich die Ihnen bekannten Rufnummern. - Lassen Sie Handwerker möglichst nicht unbeaufsichtigt in Ihrer Wohnung. - Seien Sie besonders aufmerksam, wenn eine Person Sie gezielt ablenkt. Häufig befindet sich ein zweiter Täter unbemerkt in der Wohnung. - Informieren Sie bei einem Verdacht sofort die Polizei über den Notruf 110. Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige, mit älteren Familienmitgliedern über diese Betrugsmasche zu sprechen und sie für solche Situationen zu sensibilisieren.

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