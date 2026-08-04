POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bockhorn (ots) - Am Montag, den 03.08.2026, wurde gegen 11:37 Uhr bei Erdarbeiten im Bereich eines Windparks zwischen Blauhand und Ellenserdammersiel ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden. Der hinzugezogene Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) stellte fest, dass das Objekt zunächst freigelegt werden musste, um das weitere Vorgehen beurteilen zu können. ...

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