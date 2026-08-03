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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kampfmittelfund bei Bockhorn - Evakuierungs- und Sperrmaßnahmen eingeleitet

Bockhorn/Zetel (ots)

Auf einer Baustelle des Windparks Blauhand wurde am heutigen Tag gegen 11:54 Uhr ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) übernahm umgehend die Einsatzleitung und bereitet die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen vor. Hierfür wurde ein Sicherheitsradius von 1.000 Metern eingerichtet. Die Evakuierung der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner erfolgt durch die Gemeinden Bockhorn und Zetel. Im Zuge der Maßnahmen kommt es zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Betroffen sind unter anderem: - die A 29 zwischen den Anschlussstellen Varel/Bockhorn und Zetel, - die Blauhander Straße aus Richtung Zetel und Sande, - die Straße Ellens, - die Wilhelmshavener Straße im Bereich Steinhausen. Darüber hinaus wurde der Bahnverkehr zwischen Varel und Sande vorübergehend eingestellt. Für den Bereich der Sperrzone besteht zudem ein Überflugverbot. An dem Einsatz sind der Kampfmittelbeseitigungsdienst, die Freiwilligen Feuerwehren Bockhorn und Zetel, die Gemeinden Bockhorn und Zetel, die Bauhöfe beider Kommunen sowie die Polizei beteiligt. Die Einsatzleitung liegt beim Krisenstab der Gemeinde Bockhorn. Die Bevölkerung wird gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den Bereich weiträumig zu meiden. Weitere Informationen werden veröffentlicht, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) wurde umgehend hinzugezogen und übernahm die weiteren Maßnahmen. Für die geplante Entschärfung wurde ein Sicherheitsradius von 1.000 Metern eingerichtet. Die Evakuierung der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner erfolgt durch die Gemeinden Bockhorn und Zetel. Im Zuge der Maßnahmen kommt es zu umfangreichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Betroffen sind unter anderem: - die A 29 zwischen den Anschlussstellen Varel/Bockhorn und Zetel, - die Blauhander Straße aus Richtung Zetel und Sande, - die Straße Ellens, - die Wilhelmshavener Straße im Bereich Steinhausen. Darüber hinaus wurde der Bahnverkehr zwischen Varel und Sande vorübergehend eingestellt. Für den Bereich der Sperrzone besteht außerdem ein Überflugverbot, das über die Flugsicherung veranlasst wurde. An dem Einsatz sind neben dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die Freiwilligen Feuerwehren Bockhorn und Zetel, die Gemeinden Bockhorn und Zetel, die Bauhöfe beider Kommunen sowie die Polizei beteiligt. Die Bevölkerung wird gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten und den Bereich weiträumig zu meiden. Weitere Informationen werden bekannt gegeben, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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