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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Europaletten und Stühlen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, den 27.07.2026, gegen 19:45 Uhr, beobachtete eine Zeugin drei bislang unbekannte Jugendliche beziehungsweise Kinder an einem Mehrfamilienhaus in der Gökerstraße in Wilhelmshaven. Nach bisherigen Erkenntnissen kletterten die Personen über ein Baugerüst auf das Dach des Gebäudes und brachten anschließend zwei Stühle sowie drei Europaletten vom Dach herunter. Im Anschluss entfernten sie sich zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen oder dem Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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