Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland 24.07. - 26.07.2026

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wilhelmshaven (ots)

Wilhelmshaven

Gemeldeter Einbruch war Hausfriedensbruch - Mann suchte Schlafplatz

Wilhelmshaven. Am 24.07.2026, um 18:22 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei, dass er soeben beobachte, wie eine männliche Person in eine Laube/einen Holzverschlag einbreche. Sofort entsandte Polizeibeamte konnten den Mann noch während des laufenden Telefonates mit dem Zeugen stellen. Es stellte sich heraus, dass der 37-Jährige aus Wilhelmshaven aktuell ohne festen Wohnsitz ist und eine Bleibe suchte. Er wurde wieder entlassen und wird sich nun einem Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch stellen müssen.

Fahren ohne ausreichender Fahrerlaubnis - Drogeneinfluss wird vermutet

Wilhelmshaven. Am 24.07.2026, um 20:00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein Pkw auf der Peterstraße auf, dessen Fahrer nicht angeschnallt war. Die Beamten entschlossen sich zu einer Kontrolle und stellten dabei fest, dass der 30-Jährige Fahrer keine ausreichende Fahrerlaubnis besitzt. Er fuhr mit einem schaltgetriebenen Pkw, obwohl er hätte nur mit einem Pkw mit Automatikgetriebe hätte fahren würfen. Weiter wurden bei ihm Anhaltspunkte eines Drogenkonsums festgestellt, die eine anschließende Blutprobenentnahme nach sich zog. Der 30-Jährige darf sich nun einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis stellen. Zudem könnte ein weiteres Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss drohen.

Streitigkeiten enden in Bedrohungen und Körperverletzungen

Wilhelmshaven. Am 25.07.2026, um 21:00 Uhr, kam es auf dem Gotthilf-Hagen-Platz zu milieubedingten Streitigkeiten zwischen einem 25-Jährigen und einem 39-Jährigen. Grund sei wohl gewesen, dass man sich beleidigt habe, woraufhin es zu einer Körperverletzung sowie zu Bedrohungen mit Glasflasche und Messer gekommen sein sollen. Gegen beide Personen wurden Strafverfahren eingeleitet. Der 39-Jährige entfernte sich nach Sachverhaltsaufnahme mit einem Fahrrad und konnte im Nahbereich angetroffen werden. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,19 Promille festgestellt werden. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme und ein weiteres Strafverfahren.

Nicht zugelassenen Pkw unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis geführt

Wilhelmshaven. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 25.07.2026, um 19:45 Uhr, auf dem Mühlenweg stellten die Beamten fest, dass ein 57-Jähriger Fahrer eines Pkw nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter Alkoholeinfluss. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten weiter fest, dass der Pkw nicht zugelassen und die Zulassungsstempel gefälscht waren. Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Fahrer entlassen. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Trunkenheitsfahrt eingeleitet.

Verkehrsunfall mit vier schwer verletzten Personen (FOTO)

Wilhelmshaven. Am 26.07.2026, um 01:15 Uhr, kam es auf der Gökerstraße zu einem folgeschweren Unfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein Pkw mit vier Insassen die Gökerstraße in Richtung Norden fuhr. Vermutlich auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit kam der Pkw nach Überqueren des Mühlenweges nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf links mit einem Geschäftsgebäude. Der Pkw kam in Höhe der Schellingstraße zum Stehen. Der 20-Jährige Fahrer aus Wilhelmshaven sowie die drei Insassen (18, 18 und 19 Jahre alt aus Saterland und Friesoythe) verletzten sich schwer und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr bei den Insassen bestätigte sich im Nachhinein nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421/942-0 zu melden.

Varel

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Varel. Am Freitagabend gegen 19.25 Uhr wurde in der Neue Straße ein 30-jähriger Vareler fahrend auf einem E-Scooter festgestellt. Einen Nachweis einer Versicherung konnte er vor Ort nicht erbringen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Am Samstagabend gegen 21.17 Uhr wurde ein weiterer E-Scooter ohne Versicherungsschutz in der Panzerstraße festgestellt. Gegen den 28-jährigen Vareler wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Brandgeschehen in einem Waschkeller

Varel. Ein Aufmerksamer Zeuge stellte am Samstagabend gegen 21.27 Uhr Qualm in der Straße an der Waldwiese fest. In einem Waschkeller eines Mehrfamilienhauses geriet Wäsche in Band. Die Feuerwehr Varel löschte den Brand ab. Am Gebäude ist kein Schaden entstanden. Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung eines Verkehrszeichens

Zetel. In der Nacht zu Samstag wurde in der Zeteler Straße ein Verkehrsschild mit schwarzer Farbe beschmiert. Aufgrund der schlechten Fahrbahn wurde die zulässige Geschwindigkeit auf 50km/h reduziert. Auf der 5 wurde nun ein 8 mit schwarzer Farbe überschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Jever

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer in Jever

Jever. Am 24.07.2026, gegen 18:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Abschleppgespann und einem Motorrad im Bereich der Sillensteder Straße. Das Gespann aus zwei Pkw, welche mit einem Abschleppseil verbunden waren, bog von der Sillensteder Straße nach links auf eine Grundstückseinfahrt ab. Während der ziehende Pkw mit dem 40-jährigen Fahrer bereits in der Einfahrt war und sich der hintere Pkw mit dem 33-jährigen Insassen noch auf dem Fahrstreifen befand, näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Motorrad. Der 44-jährige Motorradfahrer übersah die Abschleppleine und stürzte. Der Mann wurde leicht verletzt und am Motorrad entstanden Sachschäden.

Pkw-Fahrt unter Alkoholeinfluss in Schortens

Schortens. Am 24.07.2026, gegen 22:58 Uhr, teilten aufmerksame Zeugen mit, dass es im Bereich der Jeverschen Straße, zu einer mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt gekommen sei. Die Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau ihren Pkw entgegen der Fahrtrichtung, mit eingeschaltetem Warnblinklicht, auf dem dortigen Gehweg abgestellt hatte. Dann sei sie ausgestiegen und habe dabei stark geschwankt. Durch die hinzugerufene Polizei aus Jever konnte die 60-jährige Fahrzeugführerin angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille aus. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell