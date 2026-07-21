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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Bockhorn: Diebstahl eines abgemeldeten BMW-Cabriolets

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag, den 18.07.2026, 15:00 Uhr und Montagmorgen, den 20.07.2026, 10:00 Uhr, kam es in Bockhorn zu einem Fahrzeugdiebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten einen außer Betrieb gesetzten und verschlossenen Pkw ohne Originalschlüssel vom Gelände eines Autohandels an der Grabsteder Straße. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um ein schwarzes BMW 3er Cabriolet (Modellreihe E93) mit einem Hardtop. Als besonderes optisches Merkmal ist zum Zeitpunkt des Diebstahls eine Abschleppöse an der Front des Wagens angebracht gewesen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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