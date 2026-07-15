Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Mariensiel

Sande (ots)

Im Zeitraum von Montag, 13.07.2026, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 14.07.2026, 08:00 Uhr, kam es in der Wilhelmshavener Straße, Höhe Hausnummer 23, in Sande, Ortsteil Mariensiel, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW vermutlich beim Vorbeifahren oder im Rahmen eines Parkmanövers durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken hinteren Stoßstange beschädigt.

Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Jever bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 04461 7449-0 zu melden.

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