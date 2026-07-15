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POL-WHV: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Sande
Sande (ots)
Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es gegen 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich Falkenweg / Dollstraße / Altendeichsweg in Sande zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 86-jähriger Fahrer eines Ford Kuga, vom Falkenweg kommend die Dollstraße zu queren und in den Altendeichsweg einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Opel Zafira einer 53-jährigen Fahrzeugführerin, die die Dollstraße befuhr.
Die 53-jährige Fahrerin sowie ihre 85-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 85-jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 86-jährige Fahrer blieb unverletzt.
Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.
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