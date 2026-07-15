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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Sande

Sande (ots)

Am Dienstagabend, 14.07.2026, kam es gegen 18:20 Uhr im Kreuzungsbereich Falkenweg / Dollstraße / Altendeichsweg in Sande zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 86-jähriger Fahrer eines Ford Kuga, vom Falkenweg kommend die Dollstraße zu queren und in den Altendeichsweg einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem bevorrechtigten Opel Zafira einer 53-jährigen Fahrzeugführerin, die die Dollstraße befuhr.

Die 53-jährige Fahrerin sowie ihre 85-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Die 85-jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der 86-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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