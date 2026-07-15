Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 10.07.2026, 15:00 Uhr, bis Sonntag, 12.07.2026, 20:20 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Schleusenstraße, Höhe Hausnummer 22a, in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde ein geparkter weißer Ligier vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Die unfallverursachende Person entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 04421 942-0 zu melden.

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