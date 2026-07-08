Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Varel: Pkw aufgebrochen und Selbstbedienungsladen beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es in Bockhorn, Ortsteil Ellenserdammersiel, in der Straße Am Jadebusen, zu einem Aufbruch eines geparkten Pkw sowie zu einem Aufbruch eines Selbstbedienungsladens.

Bislang unbekannte Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrertür eines am Fahrbahnrand abgestellten Opel Corsa und entwendeten zwei Handtaschen aus dem Fußraum des Fahrzeugs. Die Handtaschen konnten kurze Zeit später in einem Mülleimer am Deich aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter aus den Handtaschen lediglich eine geringe Menge Münzgeld.

In unmittelbarer Nähe des beschädigten Pkw war zudem ein aufgebrochener hölzerner Selbstbedienungsladen festgestellt worden. Die unbekannten Täter versuchten offenbar, an die darin befindliche Geldkassette zu gelangen. Da sowohl der Selbstbedienungsladen als auch die Geldkassette leer waren, ist es nach derzeitigem Stand zu keinem Diebstahl gekommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell