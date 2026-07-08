Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Meldung vom 08.07.2026, 13:19 Uhr)

Jever (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit heute vermissten 75-Jährigen wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste konnte wohlbehalten durch Angehörige angetroffen und in seine Pflegeeinrichtung zurückgebracht werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Die Redaktionen werden gebeten, die Meldung nicht mehr zu verbreiten und eventuell vorhandene Bilder des ehemals Vermissten sowie weitere personenbezogene Daten entsprechend zu löschen.

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