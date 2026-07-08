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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zetel: Brand im Bereich Dünkirchen/Heideweg - Polizei und Feuerwehr im Einsatz

Zetel (ots)

Aktuell brennt es im Bereich der Straßen Dünkirchen/Heideweg in Zetel. Die Polizei und Feuerwehr sind derzeit mit mehreren Kräften vor Ort.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Der Bereich Dünkirchen/Heideweg ist bis auf Weiteres gesperrt.

Die Bevölkerung wird gebeten, den Einsatzbereich zu meiden.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Weitere Informationen werden veröffentlicht, sobald diese vorliegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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