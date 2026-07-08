Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht 75-jährigen aus Hohenkirchen

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Jever (ots)

Seit dem heutigen Vormittag wird der 75-jährige Karl-Heinz TIEGGES aus Hohenkirchen vermisst.

Herr Tiegges verließ die Tagespflege einer Pflegeinrichtung in Jever gegen 10.45 in unbekannte Richtung.

Aufgrund einer Demenzerkrankung ist davon auszugehen, dass er orientierungslos ist und weder den Weg in die Pflegeinrichtung noch zu seiner Wohnschrift finden wird.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß, schlanke Figur - dunkles Poloshirt, schwarze Kapuzenjacke - Jeanshose - sehr mobil und gut zu Fuß

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Herrn Tiegges gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Ein Lichtbild des Herrn Tiegges ist der Meldung beigefügt.

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