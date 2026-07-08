Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven: Verkehrsunfall mit Müllwagen infolge eines medizinischen Notfalls

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagnachmittag verunfallte der Fahrer eines Müllwagens auf der Hooksieler Landstraße. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Am Dienstag, gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem Müllfahrzeug die Hooksieler Landstraße (L 810) aus Richtung Wilhelmshaven kommend in Fahrtrichtung Hooksiel. Aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet der Fahrzeugführer im Bereich der Ausfahrt Fedderwardergroden zunächst in den Gegenverkehr und kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Das Müllfahrzeug geriet auf die Berme und beschädigte diese sowie die dortige Leitplanke auf einer Länge von rund 50 Metern. Zu einer Kollision mit anderen Fahrzeugen kam es nicht.

Der 56-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Müllfahrzeug wurde bei dem Unfall beschädigt und wurde durch die Betreiberfirma aus der Berme geborgen und abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hooksieler Landstraße im Bereich der Unfallstelle in beide Fahrtrichtungen für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden.

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