Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Polizei sucht Verursacher nach Unfallflucht
Wilhelmshaven (ots)
Bereits am 28.06.2026, zwischen 17.00 und 23:00 Uhr, ereignete sich in der Siebethsburger Straße ein Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 15 wurde vermutlich beim Vorbeifahren ein dort geparkter weißer Chevrolet durch ein anderes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.
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