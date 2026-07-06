POL-WHV: Polizei sucht Verursacher nach Unfallflucht

Wilhelmshaven (ots) - Einbruchdiebstähle aus PKW Varel - In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag kam es im Vareler Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in PKW. In der Zeit vom Donnerstagabend, 19:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 06:16 Uhr wurde die Fallscheibe eines Ford Puma im Schlehdornweg eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Rucksäcke entwendet. Am Freitag, zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr, wurde die Fallscheibe eines ...

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