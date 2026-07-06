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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Verursacher nach Unfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 28.06.2026, zwischen 17.00 und 23:00 Uhr, ereignete sich in der Siebethsburger Straße ein Verkehrsunfall. In Höhe der Hausnummer 15 wurde vermutlich beim Vorbeifahren ein dort geparkter weißer Chevrolet durch ein anderes Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet mögliche Zeugen, sich unter 04421/942-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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