Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 03.07.26 - 05.07.26

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstähle aus PKW

Varel - In der Nacht vom Donnerstag auf Freitag kam es im Vareler Stadtgebiet zu zwei Einbrüchen in PKW. In der Zeit vom Donnerstagabend, 19:00 Uhr, bis Freitagmorgen, 06:16 Uhr wurde die Fallscheibe eines Ford Puma im Schlehdornweg eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurden zwei Rucksäcke entwendet. Am Freitag, zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr, wurde die Fallscheibe eines Hyundai i30 im Buschgastweg eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde daraufhin eine Geldbörse entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Varel - Am Freitagnachmittag, 17:06 Uhr, wurde durch Passanten eine aggressiv und lautstark bettelnde Person vor einem Supermarkt in der Neuen Straße gemeldet. Durch die eingesetzten Beamten wurde dem 44-jährigen und offensichtlich alkoholisierten Mann ein Platzverweis ausgesprochen, welchem er nicht nachkam. Bei der zwangsweisen Durchsetzung des Platzverweises leistete der Mann massiven Widerstand, indem er mit Inlinern an den Füßen in Richtung der Beamten trat und diese zudem bespuckte. Erst durch die Hinzuziehung weiterer Kräfte konnte der Mann fixiert und dem Gewahrsam des PK Varel zugeführt werden, wo eine Blutprobenentnahme durchgeführt wurde. Bei dem Einsatz wurden zwei Beamte verletzt. Sie sind weiterhin dienstfähig. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel - In der Zeit vom Freitagabend, 23:00 Uhr, bis Samstagvormittgag, 10:00 Uhr, wurde ein im Buschgastweg geparkter Opel Mokka bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel Zetel - Am Samstagabend, um 22:15 Uhr, kontrollierten Beamte des PK Varel einen Ford Focus in der Oldenburger Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass der Zeteler unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss berauschender Mittel.

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