Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der PI Wilhelmshaven vom 03.07.-05.07.2026

Wilhelmshaven (ots)

Brand eines Müllcontainers

Am Freitagmittag geriet ein größerer Müllcontainer in der Flutstraße aus bisher unbekannten Gründen in Brand. Der Brand wird durch die Feuerwehr gelöscht, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Am Freitagvormittag wird die Polizei in die Bahnhofstraße/Parkstraße zur dortigen Rambla gerufen. Einsatzanlass ist ein lautstarker verbaler Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Vor Ort lässt sich der 37-jährige männliche Beschuldigte während der Sachverhaltsaufnahme nicht beruhigen. Im Verlauf tritt der Beschuldigte nach den eingesetzten Beamten. Eine 28-jährige Polizeibeamtin wird dabei leicht verletzt, ist aber weiter dienstfähig. Nur durch mehrere Polizeibeamte kann der Mann festgenommen und zur Dienststelle verbracht werden. Ein Strafverfahren wird eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss Am Samstagmorgen wird ein Verkehrsunfall in der Weserstraße gemeldet. Eine 19-jährige Pkw-Führerin kommt beim Abbiegen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem dortigen Ampelmasten. Danach flüchtet die Person fußläufig von der Unfallstelle, kann aber durch die verständigten Beamten im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 3,15 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis kann die Dame ebenfalls nicht vorzeigen. Die erforderliche Blutentnahme wird im Klinikum Wilhelmshaven durchgeführt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Verkehrsunfall auf dem Friesendamm

Am Samstagmittag befährt ein 38-jähriger Fahrzeugführer den Friesendamm in nördlicher Fahrtrichtung. Auf regennasser Fahrbahn kommt der Pkw aufgrund überhöhter und nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt auf dem Fahrzeugdach zum Liegen. Der Fahrzeugführer kann eigenständig das Fahrzeug verlassen. Dieser wird leicht verletzt mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle ist während der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 50.000 Euro.

Wochenende an der Jade

Die Veranstaltung "Wochenende an der Jade" nimmt bis zum Berichtszeitpunkt bisher aus polizeilicher Sicht einen ruhigen Verlauf. Volksfesttypische Delikte, wie vereinzelte Körperverletzungsdelikte und alkoholbedingte Ausfallerscheinungen bei Personen, erforderten bisher ein polizeiliches Einschreiten.

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