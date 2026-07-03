Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer einer Schatulle

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Wilhelmshaven (ots)

Am 07.03.2026 führten Polizeibeamte der Polizei Wilhelmshaven eine Personenkontrolle bei drei amtsbekannten Personen durch. Anlass der Überprüfung waren zurückliegende Eigentums- und Betäubungsmitteldelikte.

Im Rahmen der Kontrolle führten die Personen unter anderem eine Münzsammlung mit sich, bei der es sich um mögliches Diebesgut handelt. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Rucksäcke wurden zudem diverse Gegenstände aufgefunden, die als mögliches Einbruchswerkzeug eingestuft werden.

Der Eigentümer der Schatulle, in der sich eine Sammlung von Münzen, Anstecknadeln, Manschettenknöpfen und Ähnlichem befindet, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Die Polizei bittet den rechtmäßigen Eigentümer oder Personen, die Hinweise zur Herkunft der Münzsammlung geben können, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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