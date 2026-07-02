Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht

Schortens (ots)

Am 01.07.2026, gegen 10:30 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Schortens im Mühlenweg.

Die Anzeigenerstatterin stellte ihren PKW auf dem dortigen Verbrauchermarkt-Parkplatz neben dem Fahrradunterstellplatz ab. Während sie sich beim Einkaufen befand, wurde ihr Fahrzeug hinten rechts von einem unbekannten Fahrzeug gestreift. Es waren deutliche rostbraune Lackanhaftungen ersichtlich.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461-984930 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell