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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beschwerden aus der Bevölkerung führen zu Polizeieinsatz am Schlossplatz in Varel - 14-Jähriger leistet Widerstand

Varel (ots)

Aufgrund mehrerer Beschwerden aus der Bevölkerung kontrollierte die Polizei am Mittwochnachmittag, 01.07.2026, gegen 14:55 Uhr, eine größere Gruppe Jugendlicher an den öffentlichen Toiletten am Schlossplatz in Varel.

Ein 14-Jähriger sollte im Verlauf der Maßnahme aufgrund seiner Alkoholisierung der Dienststelle in Varel zugeführt werden. Er widersetzte sich den Anordnungen der eingesetzten Beamten und leistete erheblichen Widerstand.

Nach dem Eintreffen weiterer Polizeikräfte am Einsatzort konnte der Jugendliche der hiesigen Dienststelle zugeführt werden. Dem 14-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
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Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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