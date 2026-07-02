Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei stellt Jugendliche nach Flucht und Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am Mittwoch, 01.07.2026, gegen 23:10 Uhr, wurde der Polizei in Varel ein mit Jugendlichen besetzter Pkw ohne Kennzeichen in Varel/Obenstrohe gemeldet.

Auf der Anfahrt zum Einsatzort kam der eingesetzten Streifenwagenbesatzung der besagte Pkw entgegen. Die Polizeibeamten nahmen die Verfolgung auf. Der Fahrzeugführer des Pkw beschleunigte auf der Oldenburger Straße, überholte zwei unbeteiligte Fahrzeuge und bog dann in den Büppeler Weg ab. Dort kam der Pkw aufgrund zu hoher Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Auf dem Gehweg kam der Pkw zum Stehen. Die Insassen wurden gestellt.

Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen alle Insassen wurden div. Ermittlungsverfahren eingeleitet

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