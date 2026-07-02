Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an sechs Pkw auf Autohausgelände im Banter Weg - Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, dem 30.06.2026, 18:00 Uhr, und Mittwoch, dem 01.07.2026, 07:50 Uhr, kam es im Banter Weg in Wilhelmshaven zu Sachbeschädigungen an sechs Pkw.

Betroffen ist das frei zugängliche Parkplatzgelände eines dortigen Autohauses auf Höhe der Hausnummer 175. Während des genannten Tatzeitraums wurden auf dieser Parkfläche die dort abgestellten Fahrzeuge durch Zerkratzen beschädigt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich des Banter Wegs gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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