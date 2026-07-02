Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall auf der Langewerther Landstraße - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, dem 29.06.2026, kam es auf der Langewerther Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 57-Jährige gegen 17:09 Uhr mit ihrem Pkw die Langewerther Landstraße in Fahrtrichtung Norden. Hierbei geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 46-Jährigen. Als Unfallursache wird mutmaßlich Sekundenschlaf bei der 57-Jährigen angenommen.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 46-jährige Frau leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn zeitweise gesperrt.

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