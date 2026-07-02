Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trickdiebstahl durch vermeintliche Wunderheilerinnen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, den 25.06.2026, wurde eine 74-jährige Seniorin in Wilhelmshaven von angeblichen Wunderheilerinnen um eine hohe Geldsumme gebracht.

Gegen 10:00 Uhr wurde die Rentnerin im Wendehammer der Otto-Meentz-Straße, Ecke Bismarckstraße, von zwei bislang unbekannten Täterinnen angesprochen. Nach jetzigem Kenntnisstand sprach zunächst eine unbekannte Frau die Geschädigte an. Dieser sei aufgefallen, dass die Geschädigte verflucht sei, woraufhin sie ihre Hilfe anbot. Eine zweite Täterin stieß unmittelbar nach der ersten Kontaktaufnahme dazu und bestätigte die Fähigkeiten der Heilerin.

Die Geschädigte wurde durch die Heilerin über mehrere Stunden in ein Gespräch verwickelt. Hierbei wurde der Seniorin erklärt, dass für die Heilung neben Lebensmitteln auch ihr Bargeld benötigt werde. Das vermeintliche Heilungsritual wurde anschließend in der Bismarckstraße im Bereich der Bushaltestelle "Stettiner Straße" in der Nähe eines dortigen Friseursalons vollzogen. Unter anderem wurde dabei das Geld in ein Tuch gewickelt. Das Bündel wurde an die Seniorin übergeben und sollte durch sie für eine bestimmte Zeit unter ihre Matratze gelegt werden, um den Fluch zu brechen.

Im Nachgang offenbarte sich die Geschädigte ihren Angehörigen. Eine Nachschau ergab, dass sich in dem Beutel anstelle des Geldes lediglich Papier befand.

Die erste Täterin wird wie folgt beschrieben:

- ca. 42 - 45 Jahre alt

- etwa 162 cm groß

- kräftige Statur

- blonde Haare, hinten zusammengesteckt

- weiße Bluse, schwarze 7/8-Hose

Über die zweite Täterin ist folgendes bekannt:

- ca. 50 Jahre alt

- etwa 165 cm groß

- normale Statur

- dunkelbraune Haare, kurzer Damenhaarschnitt

- dunkle Bekleidung

Beide Frauen sprachen fließend Russisch ohne Akzent. Die Konversation mit der Geschädigten erfolgte ebenfalls in russischer Sprache.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

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