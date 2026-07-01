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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 25.05.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 26.05.2026, 12:20 Uhr, kam es in der Feldmark auf Höhe der Hausnummer 14 zu einem Verkehrsunfall.

Ein Torbogen aus Holz, welcher sich auf der Zufahrt des Parkplatztes der o. g. Örtlichkeit befindet, wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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