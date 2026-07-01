Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 25.05.2026, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 26.05.2026, 12:20 Uhr, kam es in der Feldmark auf Höhe der Hausnummer 14 zu einem Verkehrsunfall.

Ein Torbogen aus Holz, welcher sich auf der Zufahrt des Parkplatztes der o. g. Örtlichkeit befindet, wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

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