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Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades

POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades
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Wilhelmshaven (ots)

Die Polizei Wilhelmshaven sucht den Eigentümer eines Fahrrades, welches bereits am 03.05.2026 sichergestellt wurde.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke KS Cycling in der Farbe Weiß.

Zeugen, die Angaben zum Eigentümer machen können, oder der Eigentümer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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