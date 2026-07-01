Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Polizei sucht Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades
Wilhelmshaven (ots)
Die Polizei Wilhelmshaven sucht den Eigentümer eines Fahrrades, welches bereits am 03.05.2026 sichergestellt wurde.
Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke KS Cycling in der Farbe Weiß.
Zeugen, die Angaben zum Eigentümer machen können, oder der Eigentümer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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