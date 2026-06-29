PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Wintergarten eines Wohnhauses in Sande

Sande (ots)

Am 28.06.2026, gegen 18:20 Uhr, kam es im Wintergarten eines Zweiparteienhauses im Lönsweg in Sande zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Wintergartens aus. Als mögliche Brandausbruchsstelle kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Propangasflasche in Betracht. Den Bewohnern gelang es, den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr weitgehend einzudämmen. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten. Ein Gebäudeschaden am Wohnhaus entstand nicht. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 11:23

    POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 26.06.-28.06.2026

    Varel (ots) - Varel - Am späten Freitagabend unterzogen Beamte der Polizei Varel einen 21-jährigen Mann und dessen Fahrzeug einer Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass dieser einen Pkw Mercedes im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Vareler wurde die Zuführung zur Polizeidienststelle ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 11:21

    POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 26.06.-28.06.2026

    Jever (ots) - Verunglimpfung der Bundesflagge Am Freitag, den 27.06.2026, wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter im Hooksweg in Jever, unterhalb der Unterführung zur B210, eine Fahne der Bundesrepublik Deutschland angebracht und diese durch das Aufsprühen eines Hakenkreuzes verunglimpft haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ...

    mehr
  • 28.06.2026 – 11:19

    POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 26.06.-28.06.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Freitag, 26.06.2026 Illegales Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BtM-Einfluss, Pflichtversicherungsverstoß Wilhelmshaven- In der Rheinstraße 104 wird am Freitagabend um 21.30 Uhr ein Rollerfahrer durch eine Polizeistreife festgestellt, der sich einer Kontrolle durch Flucht entzieht. Im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich kann das Fahrzeug abgestellt aufgefunden werden. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren