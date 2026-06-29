Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand in Wintergarten eines Wohnhauses in Sande

Sande (ots)

Am 28.06.2026, gegen 18:20 Uhr, kam es im Wintergarten eines Zweiparteienhauses im Lönsweg in Sande zu einem Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Bereich des Wintergartens aus. Als mögliche Brandausbruchsstelle kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Propangasflasche in Betracht. Den Bewohnern gelang es, den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr weitgehend einzudämmen. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm anschließend die Nachlöscharbeiten. Ein Gebäudeschaden am Wohnhaus entstand nicht. Die beiden Bewohner wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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