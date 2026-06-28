Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Varel 26.06.-28.06.2026

Varel (ots)

Varel - Am späten Freitagabend unterzogen Beamte der Polizei Varel einen 21-jährigen Mann und dessen Fahrzeug einer Kontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass dieser einen Pkw Mercedes im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Vareler wurde die Zuführung zur Polizeidienststelle zum Zweck der Blutprobenentnahme eröffnet. Damit war dieser nicht einverstanden und sperrte sich massiv gegen die Maßnahmen der Beamten. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte und der Beschuldigte leicht verletzt. Der Vareler muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss und einem Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Verkehrsunfallgeschehen

Zetel - Am Freitag, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 07:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Straße Kanelstadt parkenden Pkw Audi A 4 und entfernt sich anschließend vom Ereignisort, ohne sich um dem entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Die Polizei Varel ermittelt wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zetel - Am Freitagnachmittag, 14:35 Uhr, befuhr ein Transporter-Anhänger-Gespann die Westersteder Straße aus Neuenburg kommend in Richtung Westerstede. Nachdem der Anhänger ins Schlingern geriet, fiel Ladung von diesem und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dadurch wurden zwei Personenkraftwagen des Gegenverkehrs beschädigt. Der verursachende Fahrzeugführer des Gespannes entfernte sich nach dem Ereignis vom Unfallort, ohne sich um den Schaden gekümmert zu haben. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Varel - Am Samstagvormittag befuhr eine 57-jährige Varelerin mit ihrem Pedelec den Kreisverkehr Tweehörnweg auf dem dafür vorgesehenen Radweg. Ein 17-jähriger Fahranfänger aus Varel, welcher einen Pkw Cupra Formentor im Rahmen des begleiteten Fahrens führte, wollte vom Tweehörnweg in den Kreisverkehr einfahren und übersah dabei die Radlerin. Diese stürzte und verletzte sich dadurch leicht.

Diebstahl einer Geldbörse

Varel - Am Donnerstagvormittag entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Lebensmittelgeschäft an der Neue Straße die Geldbörse einer 68-jährigen Kundin aus Varel, die sie zuvor in ihrem Einkaufswagen abgelegt hatte. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, Wertgegenstände, wie Portemonnaies, Mobiltelefone, etc. nicht unbeaufsichtigt zu lassen, sondern insbesondere in beengten Situationen am Körper zu tragen.

Sachbeschädigung an Pkw

Varel - In der Zeit vom Donnerstagnachmittag bis Samstagvormittag beschädigen bislang unbekannte Täter einen am Fahrbahnrand der Kommodore-Bonte-Straße parkenden Pkw Fiat Dobl, indem der Lack der rechten Fahrzeugseite großflächig verkratzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Verkehrseinrichtungen Zetel - Im Tatzeitraum Freitagabend bis Samstagvormittag wurden an der Neuenburger Straße erneut Verkehrseinrichtungen, in diesem Fall Verkehrszeichen, der Unterstand einer Bushaltestelle sowie ein Brückengeländer, mit neongelber Farbe besprüht. Bereits kurz zuvor, hatte die Gemeinde Zetel umfangreiche Reinigungsarbeiten an Verkehrszeichen vornehmen müssen. Die Polizei in Varel hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

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