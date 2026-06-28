PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 26.06.-28.06.2026

Jever (ots)

Verunglimpfung der Bundesflagge

Am Freitag, den 27.06.2026, wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter im Hooksweg in Jever, unterhalb der Unterführung zur B210, eine Fahne der Bundesrepublik Deutschland angebracht und diese durch das Aufsprühen eines Hakenkreuzes verunglimpft haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 11:19

    POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 26.06.-28.06.2026

    Wilhelmshaven (ots) - Freitag, 26.06.2026 Illegales Kraftfahrzeugrennen, Fahren ohne Fahrerlaubnis unter BtM-Einfluss, Pflichtversicherungsverstoß Wilhelmshaven- In der Rheinstraße 104 wird am Freitagabend um 21.30 Uhr ein Rollerfahrer durch eine Polizeistreife festgestellt, der sich einer Kontrolle durch Flucht entzieht. Im Rahmen einer Fahndung im Nahbereich kann das Fahrzeug abgestellt aufgefunden werden. Der ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 09:06

    POL-WHV: Körperverletzung nach Streit um freilaufenden Hund in Schortens

    Schortens (ots) - Am 25.06.2026, gegen 12:40 Uhr, kam es im Ortsteil Glarum in Schortens zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 72-jährigen Frau und einer 29-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Frauen aufgrund eines nicht angeleinten Hundes in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll die 72-Jährige ihrer Kontrahentin mit der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren