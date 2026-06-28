Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PK Jever 26.06.-28.06.2026

Jever (ots)

Verunglimpfung der Bundesflagge

Am Freitag, den 27.06.2026, wurde der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter im Hooksweg in Jever, unterhalb der Unterführung zur B210, eine Fahne der Bundesrepublik Deutschland angebracht und diese durch das Aufsprühen eines Hakenkreuzes verunglimpft haben. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen sowie der Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

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