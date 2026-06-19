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POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Sande

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Sande
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Sande (ots)

Seit dem heutigen Nachmittag wird der 79-jährige Norbert Willi Unruh aus Sande vermisst.

Herr Unruh verließ gegen 16:00 Uhr seine Wohnanschrift in der Hauptstraße in Sande mit einem grauen, dreirädrigen E-Bike in unbekannte Richtung. Aufgrund mehrerer bestehenden Erkrankungen sowie der derzeitigen Witterungsverhältnisse kann eine Gefährdung des Vermissten nicht ausgeschlossen werden. Herr Unruh ist desorientiert.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 170 cm groß
   - hellgrünes T-Shirt
   - hellblaue lange Jeans
   - schwarze Lederschlappen
   - unterwegs mit einem grauen, dreirädrigen E-Bike

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Herrn Unruh gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei unter der Telefonnummer 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

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