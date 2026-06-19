PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall zwischen Fahrradfahrern - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am 19.06.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es in Varel auf dem Radweg entlang des Kreisverkehrs an der Hans-Schütte-Straße/Rudolf-Winicker-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte eine bislang unbekannte Radfahrerin vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrrädern leichte Sachschäden.

Die unbekannte Radfahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Fahrradfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 13:01

    POL-WHV: Katze vermutlich durch Hund getötet - Zeugen gesucht

    Schortens (ots) - Am 16.06.2026, in der Zeit zwischen 20:15 Uhr und 22:30 Uhr, wurde auf dem Gelände des Hundefreilaufgeländes Huntsteert in Schortens vermutlich eine Katze durch einen Hund tödlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen nahmen die Besitzer der Katze zunächst über einen längeren Zeitraum Hundegebell wahr. Zudem konnten sie eine weibliche und eine männliche Stimme hören, die sich gegenseitig dazu ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 07:56

    POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis in Jever und Sande

    Jever (ots) - Am 18.06.2026, gegen 19:35 Uhr, kam es am Elisabethufer in Jever zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 50-jähriger Pkw-Fahrer, vom Elisabethufer in die Blaue Straße abzubiegen. Aufgrund der Verkehrssituation musste er an der Einmündung warten. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 07:31

    POL-WHV: Schwerer Verkehrsunfall in Sande

    Sande (ots) - Am 18.06.2026, gegen 15:40 Uhr, kam es auf der Hauptstraße in Sande zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Quads die Hauptstraße in Fahrtrichtung Ortszentrum. In Höhe eines an der Hauptstraße gelegenen Versicherungsunternehmens übersah er einen verkehrsbedingt wartenden Pkw und fuhr ungebremst auf dessen Heck auf. Der Fahrer des Quads erlitt bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren