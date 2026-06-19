Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfall zwischen Fahrradfahrern - Zeugen gesucht

Varel (ots)

Am 19.06.2026, gegen 17:35 Uhr, kam es in Varel auf dem Radweg entlang des Kreisverkehrs an der Hans-Schütte-Straße/Rudolf-Winicker-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen kollidierte eine bislang unbekannte Radfahrerin vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit mit einem entgegenkommenden 52-jährigen Fahrradfahrer. Durch den Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrrädern leichte Sachschäden.

Die unbekannte Radfahrerin entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die bislang unbekannte Fahrradfahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

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